المطوع: اللجنة تغطي جميع القطاعات الإدارية والأكاديمية وتضم قياديي الجامعة وسيتم عقد أكثر من ورشة

تماشياً مع حرص جامعة الكويت على تلبية توجهات الحكومة في التحول الرقمي بشتى جوانبها في تطوير وبناء كويت المستقبل القائمة على مجتمع معلومات عصري والذي ترتكز خدماته على النظم التكنولوجية المتطورة، والخدمات الإلكترونية المتكاملة والذكية، شكلت جامعة الكويت لجنة رقمنة الخدمات داخل جامعة الكويت، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول أمس برئاسة أمين عام جامعة الكويت بالإنابة أ.د.مرضي العياش.



وفي هذا الصدد، ذكر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د. مرضي العياش أن جامعة الكويت قد شكلت هذه اللجنة لتحديد وحصر الخدمات الرقمية التي تقدمها جميع مراكز العمل بالجامعة بالوضع الحالي، وكذلك تحديد وحصر جميع الخدمات التعليمية والإدارية التي يمكن تحويلها رقميا، وبيان الطريقة التي تمكن من استخدام خدمات جامعية رقمية فعالة بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة من خلال قنوات إلكترونية متعددة، وكذلك وضع الخطط والبرامج الزمنية اللازمة للتحول الرقمي فيما يخص الخدمات التي تقدمها الجامعة مع بيان المتطلبات والآليات اللازمة لذلك، وأيضا تحديد مراكز العمل المعنية بتنفيذ الخطة مع بيان المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ.



بدوره، ذكر مقرر اللجنة والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.عبدالله المطوع أنه من منطلق دور جامعة الكويت في برنامج الحكومة الرقمية وتكامل الإجراءات بطريقة فعالة لتحقيق تجربة متكاملة ضمن برنامج التحول الرقمي تم تشكيل هذه اللجنة، مبديا تفاؤله كون اللجنة تغطي جميع القطاعات الإدارية والأكاديمية وتشكلت من قياديي جامعة الكويت، وهذا دليل على الجدية والحرص على متابعة تنفيذ بنود برامج العمل الحكومي، مشيرا إلى أنه سيتم عقد أكثر من ورشة بإشراف قطاع نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة بهدف ترسيخ مفهوم التحول الرقمي في باقي القطاعات التابعة لجامعة الكويت.



وتابع المطوع خلال الاجتماع الأول للعام الجامعي 2021/2022 تم توزيع المهام على أعضاء اللجنة التي ضمت عددا من قياديي الجامعة لحصر الإجراءات الحالية وتصنيفها حسب القطاعات وحسب أهميتها، كما تمت مناقشة الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة وخطة إنجاز المهام.