نظم مركز التعليم المستمر في كلية الكويت التقنية ندوة يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة اليوم العالمي لأمن الحاسوب في مقر الكلية، شارك فيها متحدثون من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الديبلوماسي، بهدف نشر الوعي عن أهمية الأمن السيبراني وكيفية التصدي للتهديدات والجرائم الإلكترونية.



وبعد الترحيب بضيوف الندوة والمشاركين فيها من رئيس مجلس أمناء الكلية مشاري أيمن بودي، سلط بودي في كلمته الافتتاحية الضوء على أهمية أمن الحاسب الآلي، قائلا: «يمكن أن تؤثر التهديدات السيبرانية على كل فرد وكل شركة وكل مجتمع، لذلك نحتاج أن نعمل معا لزيادة الوعي وتحسين التعاون وإيجاد حلول للتصدي للتهديدات الأمنية السيبرانية».



وتبعت ذلك كلمات من الخبراء في الأمن السيبراني، رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. مشعل الزايد، والمستشار القانوني المقيم في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت بونييت ككار، والشريك الإداري في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت.



وصرحت رئيسة مركز التعليم المستمر في كلية الكويت التقنية نورة العصيمي، بأن الندوة ناقشت أهمية التعاون بين الأطراف في حل القضايا المهمة لما فيه مصلحة الكويت، لافتة إلى أن من بين هذه القضايا المهمة «تهديدات الأمن السيبراني» التي تتواصل في الارتفاع، وبالتالي نحن بحاجة إلى زيادة الوعي بأهمية أمن الحاسوب والرقميات والتدابير اللازمة لمكافحة هذه التهديدات.



وأضافت العصيمي أن الجرائم السيبرانية ليست مقتصرة على الحكومات والشركات، بل هناك الكثير من الأفراد الذين يتعرضون لخطر هذه الجرائم بسبب نقص الوعي بإجراءات الحماية البسيطة مثل المصادقة الثنائية.



يذكر أن من بين تخصصات كلية الكويت التقنية تخصص إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات، الذي يتضمن دراسة الأمن السيبراني، والذي يجعل من كلية الكويت التقنية احدى أهم الكليات الرائدة في هذا المجال.