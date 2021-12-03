قال مصدر في تحالف «أوپيك+»، إن المجموعة اتفقت أمس على المضي قدما في الزيادة المقررة بإنتاج النفط في يناير المقبل بقيمة 400 ألف برميل يوميا، لتتراجع أسعار النفط عقب الإعلان عن القرار بنسبة تجاوزت 2%. وأضاف المصدر أن الاجتماع المقبل للمجموعة سيكون في الرابع من يناير المقبل.



وفي هذا السياق تراجعت أسعار النفط بعد الإعلان عن القرار «أوپيك+» بنسبة 2%، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2%، إلى 67.5 دولارا للبرميل، بعد أن تراجعت 0.5%، في الجلسة السابقة، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.3%، إلى 63.65 دولارا للبرميل.



وفقدت أسعار النفط العالمية أكثر من عشرة دولارات للبرميل منذ يوم الخميس الماضي عندما أصابت أنباء ظهور أوميكرون المستثمرين بالصدمة.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، على المضي قدما في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط في يناير تماشيا مع الأشهر السابقة.



وعمد التجمع منذ أغسطس إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر، في إطار تقليصه تدريجيا التخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020، وزادت المخاوف من تأثير السلالة أوميكرون بعد أن باتت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل حدودها.