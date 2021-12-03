علي إبراهيم



كشف مدير إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة سعد السعيدي، عن أن الإدارة فعلت العمل عبر نظام النوبات بدءا من شهر ديسمبر الجاري، وصولا إلى العمل على مدار 24 ساعة، وذلك لتسريع وتيرة إنجاز معاملات المراجعين والتجار ومنتجي الذهب المحليين من عمليات فحص ودمغ الذهب.



وقال السعيدي في تصريح لـ «الأنباء»، إن مقر الإدارة الرئيسية في منطقة المباركية يعمل من الثامنة صباحا حتى المساء بنظام النوبات، كما أن قسم المنافذ التابع لإدارة المعادن الثمينة في المنطقة الجمركية بمطار الكويت الدولي بدأ العمل بنظام النوبات أيضا لكن على مدار 24 ساعة منذ أول ديسمبر الجاري لتسريع إجراءات دخول الذهب المستورد وفق أعلى مستويات الفحص والرقابة. وأشار السعيدي إلى أن تفعيل نظام النوبات في الإدارة من شأنه أن ينعش قطاع الذهب والمعادن الثمينة في البلاد، إذ سيرفع من قدرة الإدارة على فحص كميات أكبر في وقت قليل، ناهيك عن أنه سيقلص مدة الفحص المطلوبة إلى يوم واحد فقط.