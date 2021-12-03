أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينتي روما وميلان في ايطاليا، حيث سيتم تشغيل رحلتين في الأسبوع إلى مدينة روما خلال أيام الاربعاء والجمعة اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري، كما سيتم تشغيل رحلتين في الاسبوع إلى مدينة ميلان خلال أيام الخميس والسبت اعتبارا من 2 ديسمبر الجاري.



هذا، وقد شهدت إطلاق الرحلة الاولى الى كل من مدينتي روما وميلان سهولة تامة في إنهاء اجراءات السفر للمسافرين الكرام وتلبية طلباتهم على أكمل وجه، حيث أثنوا المسافرين على موظفي الخطوط الجوية الكويتية لما يبذلونه من جهودهم ملموسة في الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم إلى بوابات مبنى الركاب رقم 4 ومرورهم على منطقة الوزن حتى وصولهم إلى بوابة الصعود وتقديم أفضل خدمة لهم على متن طائرات الشركة اضافة إلى حرص الخطوط الجوية الكويتية على انضباط مواعيدها في إقلاع رحلاتها ووصولها كما أبدوا ارتياحهم لاختيار طائرات الخطوط الجوية الكويتية ناقلا لوجهتهم بعد إيقاف التشغيل لبعض وجهاتهم المفضلة.



وفي هذا الشأن قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالشركة فايز العنزي: «تأتي إعادة إطلاق وجهتي روما وميلان في إطار خطة الخطوط الجوية الكويتية الاستراتيجية للعودة الى التشغيل المعتاد وفي إطار تقديم خيارات أكثر لعملائها الكرام، حيث إن وجهتي روما وميلان تعدان من الوجهات المهمة للغاية لدى عملاء الشركة الكرام ولكثرة الاقبال عليهما من قبل مسافرينا الأعزاء الذين يفضلون السفر على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية لوجهاتهم المفضلة، ولما تمتاز به هاتان الوجهتان من تاريخ عريق وثقافات وحضارات مختلفة بالاضافة إلى الأماكن السياحية المليئة بالبرامج المتنوعة».