45% ارتفاعاً في مستويات السيولة بمتوسط يومي 81 مليون دينار

2.4% خسائر السوق الأول.. و3.4% للرئيسي و2.7% للمؤشر العام

شريف حمدي

تعرضت بورصة الكويت خلال الأسبوع كسائر بورصات العالم إلى تراجعات حادة على وقع مخاوف مع تراجع النشاط الاقتصادي بعد رصد متحور «أميكرون»، وهو ما أدى إلى حالة من الهلع في اسواق المال العالمية امتدت تداعياتها إلى أسواق المنطقة، وتجلت هذه الحالة في الافراط بعمليات البيع غير المدروس.



وعزز من انخفاضات الأسواق، الهبوط في حجم الطلب على النفط مما أدى إلى انخفاض سعره بشكل لافت، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أسواق الخليج بوجه خاص بسبب الاعتماد على النفط كسلعة رئيسية.



وكانت خسائر الأحد الدامي هي الأكبر لبورصة الكويت التي تكبدت خلالها 1.2 مليار دينار خسائر من قيمتها السوقية، إلا ان السوق بدأ يتماسك بعد هدوء حالة الهلع نسبيا، وعزز من تماسك السوق دخول مؤسسات اجنبية تابعة لـ MSCI في منتصف الأسبوع لتنفيذ عمليات شراء وبيع على الأسهم القيادية مما قفز بمستوى السيولة إلى 122 مليون دينار في جلسة الثلاثاء الماضي هي الأعلى في آخر 6 أشهر، وكان ذلك ضمن المراجعة الدورية لأسهم السوق الكويتي المنضمة للمؤشر العالمي.



وبدا جليا ان دخول المؤسسات الاجنبية كان له أثر نفسي لدى المتعاملين وأعاد للسوق توازنه، ومن ثم تعويض جزء من خسائر القيمة السوقية والمؤشرات وخاصة الأول والعام. وبنهاية التعاملات الأسبوعية، فقدت القيمة السوقية بعد خسائر ومكاسب متعاقبة نحو 1.1 مليار دينار بنسبة 2.7%، إذ تراجعت القيمة السوقية بنهاية جلسة امس إلى 40.785 مليار دينار من 41.913 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي. وقفزت مستويات السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 45% بنهاية تعاملات الأسبوع، بمحصلة اسبوعية 403 ملايين دينار بمتوسط يومي 81 مليون دينار ارتفاعا من 277 مليون دينار بمتوسط يومي 55 مليون دينار الأسبوع الماضي، واستحوذت اسهم السوق الأول على النصيب الأكبر من السيولة.



كما ارتفعت احجام التداول بنسبة 21%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.849 مليار سهم ارتفاعا من 1.524 مليار سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.4% بخسارته 187 نقطة ليصل إلى 7532 نقطة تراجعا من 7719 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 3.4% بخسارة 209 نقاط ليصل إلى 5774 نقطة من 5983 نقطة.



٭ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.7% بخسارته 192 نقطة ليصل إلى 6936 نقطة من 7128 نقطة الأسبوع الماضي.



ملكيات الأجانب بالبنوك



اتسمت تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية بالبيع خلال الأسبوع، حيث خفض الأجانب نسب ملكياتهم في 4 بنوك هي: بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي المتحد، وبنك برقان، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، فيما ارتفعت ملكياتهم في 3 بنوك هي: الخليج، وبنك الكويت الدولي «KIB»، وبنك وربة، بينما استقرت في 3 بنوك هي: التجاري، والأهلي، وبوبيان. ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 1 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.48 مليار دينار، تراجعا من 2.56 مليار الأسبوع الماضي بسبب انخفاض اسعار بعض الأسهم في السوق.



وانخفضت ملكية الاجانب في الوطني بنسبة 0.04% ليصل الاجمالي إلى 20.92% بقيمة 1.5 مليار دينار، كما انخفضت في المتحد بنسبة 0.01% لتصل إلى 0.41% بقيمة 2.7 مليون دينار، وانخفضت في برقان بنسبة 0.01% لتصل إلى 2.75% بقيمة 15.8 مليون دينار، كما انخفضت في بيتك بنسبة 0.07% بنسبة اجمالية 10.54% بقيمة 720.6 مليون دينار. وارتفعت في بنك الخليج بنسبة 0.04% لتصل إلى 11.76% بقيمة 88.8 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 0.01% لتصل النسبة الاجمالية إلى 4.62% بقيمة 10.8 ملايين دينار، وارتفعت في بنك وربة بنسبة 0.02% بنسبة اجمالية 4.38% بقيمة 18.3 مليون دينار.



واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 597 ألف دينار، وفي الأهلي عند 0.30% بقيمة 1.2 مليون دينار، وفي بنك بوبيان بنسبة 5.30% بقيمة 130.7 مليون دينار.