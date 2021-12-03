رباب الجوهري



قال مؤسس شركة نيوبيرى للاستشارات عصام الطواري خلال تصريح خاص لـ «الأنباء» ان أسعار الفائدة سترتفع خلال الأشهر المقبلة، مستندا في ذلك الى انخفاض التقييم الائتماني للكويت وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك، مشيرا الى أن ارتفاع سعر الفائدة قادم لا محالة، لاسيما انه يعد حلا مناسبا للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي تدور بها المنظومة الاقتصادية حاليا، لافتا إلى أن السوق المحلي يتعطش الى إصدار السندات والصكوك والتي تعد حلا لمعالجة الأزمة المالية التي طالت جميع الاسواق في المنطقة.



وأضاف الطواري أن اقرار قانون الدين العام أمر لابد منه، لاسيما ان القانون سيكون بمنزلة أداة فعالة لحلحلة الأوضاع الاقتصادية، ومعالجة النقص الحاد في السيولة المالية اللازمة لسد عجز الميزانية، والذي تتعرض له الكويت للعام الثامن على التوالي.



وطالب بضرورة تطبيق الاصلاحات الاقتصادية لزيادة الإيرادات غير النفطية، والتي من بينها الضرائب وزيادة الرسوم الحكومية وتقليص المصروفات، مشيرا الى أن تطبيق هذه الاصلاحات سيواجه العديد من الإشكاليات في البداية نظرا لأن المواطن اعتاد على وجود نظام الدولة الريعية، ولهذا فإن إقرار هذا القانون سيزعجه بيد ان إيجابيات الأمر ستنعكس على ارض الواقع وستؤدي الى حدوث إصلاحات اقتصادية واسعة.