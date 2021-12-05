آلاء خليفة



استنكرت نقابة العاملين في جامعة الكويت الامتناع عن صرف مكافآت الفصل الدراسي الصيفي للموظفين والأمناء المساعدين بجامعة الكويت، أسوة بصرفها للأمين العام للجامعة والهيئة الأكاديمية والإدارة الجامعية.



وبينت النقابة في بيان لها، أن هذه المكافآت حق أصيل للموظفين الذين كانوا على رأس عملهم في الفصل الصيفي، مشددة على أن هذه المكافآت كانت تصرف على مدى السنوات السابقة، فلماذا الامتناع عن صرفها هذا العام؟ خاصة أن جميع الإدارات الجامعية السابقة، سواء كانت بالأصالة أو بالتكليف، كانت توافق على الصرف للموظفين نظير عملهم بالفصل الصيفي فلماذا تمتنع هذه الإدارة التي هي إدارة بالتكليف، والمعروف أن عليها الالتزام باللوائح والنظم المتعارف عليها في الجامعة.



وأشارت النقابة إلى أن الإدارة الجامعية وكذلك الأمانة العامة للجامعة تتعسفان مع الموظفين، وتمتنعان عن صرف مستحقات مالية للموظفين، الأمر الذي لا يمكن القبول به، مشيرة إلى أن الموظفين حرموا من إجازاتهم الدورية نتيجة بقائهم في الفصل الدراسي الصيفي على رأس عملهم.

وقالت النقابة إنه لا يجوز منع المكافآت بعد أن انتهى الفصل الصيفي، فلماذا لم تكن الإدارة الجامعية واضحة منذ البداية حتى لا يحرم الموظفين من إجازاتهم الدورية؟



وطالبت النقابة بضرورة صرف المكافآت وعدم المساس بمستحقات الموظفين وأجورهم، لافتة إلى أن على الإدارة الجامعية ألا تتعامل بتمييز بين الإداريين والأكاديميين.