آلاء خليفة



أبلغت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة التعليم العالي حرصا منها على تفادي أي تأخير يحتسب على موظفيها في إثبات الحضور نتيجة الازدحام عند المصاعد المؤدية لمراكز العمل في أدوار مبنى الوزارة خلال حركة دخول الموظفين مما قد يتسبب في تعطيل وصول الموظفين لأجهزة البصمة، فقد فعلت خدمة جديدة «لمن يرغب من الموظفين» من خلال توفير أجهزة بصمة إضافية في الدور الأرضي لمبنى الوزارة قبل الدخول لمراكز العمل، على أنه يتوجب على الموظف الذي يرغب في استخدام البصمة بالدور الأرضي أن يعاود مسح البصمة في الدور التابع له خلال 15 دقيقة من وقت مسح البصمة الأولى حتى يتم قبولها، وفي حال تجاوز المدة المسموحة سيتم احتساب البصمة التي تمت بالدور التابع له الموظف.