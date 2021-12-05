عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت وزارة التربية ترسية مناقصة تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومواقع الوزارة في ثلاث مناطق تعليمية، وذلك بمبلغ إجمالي مقداره 18 مليونا و36 ألف دينار ولمدة 3 سنوات.

وحددت وزارة التربية في كتاب الترسية الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه مبلغ المناقصة لمنطقة حولي التعليمية 5 ملايين و904 آلاف دينار ولمنطقة الجهراء التعليمية 6 ملايين و251 الف دينار، أما تعليمية مبارك الكبير فتم اعتماد المناقصة لها بمبلغ 5 ملايين و881 الف دينار، وستقوم الوزارة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاستكمال إجراءات المناقصة.