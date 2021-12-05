أشاد عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2022/2021م، د.سلمان نشمي العنزي بالدور الكبير الذي قام به أعضاء اللجان العاملة في الانتخابات بكل محطاتها، والتي تكللت بالنجاح والتميز رغم الظروف الصحية والمشاركة الفاعلة من قبل أبنائنا الطلبة.

وبين د.العنزي أن العرس الطلابي بكليات جامعة الكويت شارف على الانتهاء مع آخر محطاته في كلية التربية اليوم الأحد 5 الجاري، مشيدا بوعي الطلبة النقابي خلال العملية الانتخابية في مختلف الكليات الجامعية.

وأوضح أن انتخابات جمعية التربية ستكون ختام العرس الطلابي بتنافس كل من القائمة المستقلة والقائمة الإسلامية التربوية، موضحا أن عدد الطالبات اللاتي يحق لهن التصويت 6402 طالبة وعدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت 894 طالبا.