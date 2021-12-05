الملا: سعداء بتخريج كوكبة من شبابنا والحفل تتويج لمسيرة متعددة الأطراف شارك فيها المواطن والمقيم في بلدنا المعطاء

الكندري: الكلية تساهم في إعداد طلبة متمكنين ومؤهلين لدخول سوق العمل وتخصصاتها مطلوبة وفي صميم التكنولوجيا

البقاعين: الكلية ستواصل مسيرتها في تهيئة موارد بشرية تواكب المتغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا ببرامجها المميزة



آلاء خليفة



احتفلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بتخرج دفعتي 2019 ـ 2020 و2020 ـ و2021 برعاية وحضور الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالإنابة م.عمر الكندري وحضور رئيس مجلس الأمناء لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا السفيرة نبيلة الملا ورئيس الكلية د. خالد البقاعين وعدد من السفراء والديبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس في الكلية واولياء أمور الطلبة الخريجين.



وبلغ عدد الطلبة الخريجين في الكلية 285 طالبا وطالبة من ثلاثة تخصصات أكاديمية وهي علوم الكمبيوتر، وهندسة الكمبيوتر، وهندسة الالكترونيات والاتصالات.



وأعربت رئيسة مجلس امناء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا السفيرة نبيلة الملا في كلمة لها في بداية الحفل عن سعادتها بتخريج كوكبة من الشباب الذين اغتنموا الفرص حتى يلتحقوا بهذه المؤسسة ليصقلوا مواهبهم وينطلقوا لخدمة الوطن الواعد تحت راية صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وقالت الملا ان هذه المناسبة تتويج لمسيرة متعددة الأطراف شارك فيها المواطن والمقيم في بلدنا، لافتة الى انطلاق تلك المسيرة من رؤية ثاقبة وهي أهمية العلم والنهوض بالشباب بإنشاء صرح تربوي علمي ذي مكانة دولية.



وقدمت الملا تحية تقدير واجلال لجميع المؤسسين ومنهم الشيخة د.سعاد الصباح وحمد عبدالعزيز الصقر ونصار النصار وأنور القطامي وطوني جاشنمال وضرار الغانم وشركة الملا القابضة.



واستذكرت الملا رئيس مجلس الأمناء السابق عبداللطيف الحمد الذي نقلت له وفي ظل الجائحة في مطلع العام شهادات الفوج الأول من الطلبة الخريجين ليقوم بالتوقيع عليها فله كل التقدير على وضع بصمته على مرحلة مميزة من مسيرة الكلية والتي شارك بها جميع العاملين بالكلية بمن فيهم اعضاء هيئة التدريس الأفاضل ورئيسها د. خالد البقاعين.



واعربت الملا نيابة عن مجلس الأمناء عن تقديرها الى مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي لما أولوه من اهتمام ومتابعة صادقة ووفية لدعم مسيرتنا نحو مستقبل واعد للشباب لما فيه الخير لوطننا الحبيب الكويت.



تنمية المجتمع



من جانبه، نقل الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالانابة د.عمر الكندري، تحيات وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس لابنائه الخريجين والخريجات.



وأوضح ان حفل التخرج الاول للكلية يعد مرحلة مهمة في مسيرتها والتي ترى فيه أبناءها ينضمون الى أبناء الكويت مساهمين في بناء المجتمع وتنميته.



وبين الكندري ان كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا حققت انجازات كثيرة على الرغم من حداثة إنشائها، ومن أهمها الحصول على الاعتماد المؤسسي لمدة 5 سنوات وسعيها للحصول قريبا على الاعتماد الدولي الهندسي لبرامجها.



واستذكر الكندري موقف الكلية وطلبتها المشرف اثناء أزمة كورونا ودعم الجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد ـ 19 وذلك بمساهمتهم بتصميم وتصنيع ما يزيد على عشرة آلاف قناع واق في مختبرات الكلية وتوزيعها على المستشفيات والمحاجر في مختلف المناطق.



وثمن الكندري جهود الكلية في اعداد طلبة متمكنين ومؤهلين لدخول سوق العمل، خاصة ان تخصصات الكلية من التخصصات المطلوبة وفي صميم التكنولوجيا حيث قامت الكلية بدعم هذه التخصصات بمختبرات عملية على مستوى عال، ومن أهمها مختبر الأمن السيبراني والذي يعد الأول من نوعه في الكويت والمنطقة.



وأثنى الكندري على دور الكلية في البحث العلمي والذي يظهر جليا في عدد الأبحاث المنشورة ونوعيتها وبالأخص اشراك الطلبة في مشاريع الأبحاث التي يقوم بها الأساتذة ونشرهم للأبحاث المشتركة في افضل المجلات العلمية والعالمية.



واشار الكندري الى ان مجلس الجامعات الخاصة يدعم جهود الكلية للتميز والتوسع في طرح البرامج لرفع مكانة الكلية وتحولها من كلية الى جامعة متكاملة لتلعب دورا مهما في الرقي بمستوى التعليم العالي والتميز على مستوى الكويت والمنطقة والمساهمة في اعداد أجيال تساهم في نهضة الكويت وتنمية اقتصادها المعرفي والتكنولوجي.



وتقدم الكندري بالتهنئة لابنائه الخريجين واولياء امورهم على هذا الإنجاز المهم، متمنيا لهم مستقبلا مليئا بالتوفيق، راجيا منهم الاستمرار في التعلم والعمل الدؤوب لخدمة وطنهم الحبيب، كما تقدم بالشكر للقائمين على الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية على جهودهم في اعداد الخريجين.



الاعتماد المؤسسي



بدوره، اوضح رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د. خالد البقاعين انه في عام 2005 تم توقيع اتفاقية مع المعهد الهندي للتكنولوجيا ـ دلهي لانشاء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، لافتا الى انه قد قام فريق من المعهد بانشاء الطلب الذي تم تقديمه الى مجلس الجامعات الخاصة للحصول على الموافقة وتوجت تلك الجهود بالحصول على المرسوم الاميري في عام 2008 وبعد ذلك بدأ انشاء مباني الكلية عام 2010، ومن ثم بدأت الحياة في الجامعة بقبول اول دفعة حيث بدأت الدراسة في الجامعة في يناير 2016 بـ 16 طالبا وبدأت الدراسة الفعلية في الجامعة بـ 340 طالبا.



وأضاف ان جهود الكلية توجت بالحصول على الاعتماد المؤسسي بأفضل تقدير لمدة 5 سنوات من مجلس الجامعات الخاصة، موضحا ان الكلية ستواصل مسيرتها في تهيئة موارد بشرية تواكب المتغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا ببرامجها المميزة وتخصصاتها التي تعد الاولى من نوعها في المنطقة.



وسلط البقاعين الضوء على انجازات الكلية، موضحا ان في يونيو 2021 حصلت الكلية على أول اعتماد مؤسسي من مجلس الجامعات الخاصة لمدة 5 سنوات.



وأكملنا أيضا التقييم للاعتماد الدولي لبرامجنا الهندسية مع مجلس الاعتماد الأميركي للهندسة والتكنولوجيا ABET.



ولفت البقاعين الى ان طلبة الكلية فازوا تقريبا في كل المسابقات في مجال التكنولوجيا والابتكار منذ عام 2018، لافتا الى ان معدل توظيف خريج الكلية استثنائي.



وقال ان الكلية استضافت مؤتمرات دولية كبرى مثل القمة العالمية لشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء ومؤتمرات تعليم وبحوث الأمن السيبراني (CERC) بالتعاون مع السفارة البريطانية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الكويت، ونظمنا المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للنمذجة والمحاكاة بالتعاون مع المجلس الأوروبي للنمذجة والمحاكاة، هذا بالإضافة إلى تنظيم برامج رائعة للشباب الكويتي الموهوبين، مثل برنامج Cyber Accelerator مع السفارة البريطانية ومبادرة Stevens لبرنامج المبرمجين من الجيل القادم مع السفارة الأمريكية،



وتحدث البقاعين عن أول برنامج للأقمار الاصطناعية النانوية أو Cubsat والذي سيتم بناؤه من قبل الطلاب في الكويت، حيث سيتم إطلاق Cubsat الجاهزة للطيران التي بناها طلابنا إلى الفضاء الشهر المقبل من قبل شركائنا KSF Space Foundation.



واضاف البقاعين: كل ما قيل يصبح بسيطا عند مقارنته بالجهود والتفاني والحب تجاه الكويت الذي أظهره طلابنا وموظفونا عندما استجابوا لحاجة الطاقم الطبي الذي يحارب COVID-19 في أصعب الأوقات حيث قاموا بتصميم وتصنيع أكثر من 10 آلاف قناع واق تم توزيعها على 15 مستشفى ومركزا طبيا في جميع أنحاء الكويت.



وقال البقاعين: نحن في السنة الخامسة من العمر فقط، ولكن رؤيتنا هي أن نصبح جامعة رائدة ليس فقط في الكويت ولكن في المنطقة، ونتطلع إلى الحصول على الموافقة على خططنا التوسعية قريبا والتي ستتيح لنا تحقيق هذه الرؤية.



وخاطب البقاعين الطلبة قائلا: أيها الخريجون الأعزاء، لقد فعلتموها بحيث انضممتم في عام 2016 إلى جامعة جديدة ولم يسبقكم أحد لطلب النصيحة منه، كما اننا



قضينا أوقاتا رائعة وواجهنا أوقاتا صعبة ولكننا وصلنا إلى يومنا هذا وستكونون دائما جزءا مهما من تاريخ الجامعة فأنتم أول الخريجين، موجها النصح لهم بالاستمرار في رحلة التميز وأن يكونوا محركا لمستقبل وازدهار الكويت.



مسؤولية بناء الوطن



ونيابة عن الخريجين ألقت كلمة الطلبة الخريجين باللغة العربية الطالبة الخريجة ريم الشمري التي عبرت من خلالها عن فرحتها قائلة ان الكويت تعيش فرحتها برؤية ابنائها الخريجين وهم شباب الوطن الصاعد، وهم مقبلون بشغف على الحياة طامحون للازدهار، متفائلون بما هو آت، حاملون على عاتقهم مسؤولية بناء هذا الوطن والمساهمة في تحقيق رؤيته.



وتابعت: ان في خضم فرحتنا لا ننسى ان نتوجه بالشكر والعرفان الى كل من ساندنا حتى نحقق هذا الإنجاز وبالأخص لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا والقائمين عليها فهم خير مثال للمعلمين المخلصين الذين أفادونا بنصائحهم وعلمهم وجهدهم ولم يبخل احدهم بأي معلومة تفيدنا في حياتنا العلمية والعملية.



وخاطبت الشمري زملاءها وزميلاتها الخريجين قائلة: ان كل جيل خاض كفاحه الخاص على مر الازمان ونحن تمثل صراعنا الشخصي بفيروس كورونا المستجد ولكننا تحملنا تلك الصعاب وتغلبنا عليها، لذلك احثكم جميعا على الا تنظروا لهذا العام بفرصه الضائعة بل نحن ندخل بفصل جديد من حياتنا بفهم اكثر حكمة ونفوس مقدرة وممنونة على ابسط النعم وذلك بطريقة تعاملنا مع هذه الجائحة.



وشددت الشمري على الطلبة بان يكونوا فخورين جدا بحياتهم بكل عزم وإصرار لكل ما قدموه من سنوات الدراسة حتى يكونوا واقفين على هذه المنصة بكل اعتزاز وفخر.



ترسيخ العلوم والتكنولوجيا لخدمة المجتمع أمر ضروري



تم عرض فيديو مرئي وثائقي قصير عن مسيرة الكلية والتي تأسست بناء على فكرة ولدت بين رواد قطاع التكنولوجيا حيث تحولت الفكرة الى واقع بالشراكة مع معهد التكنولوجيا في الهند - دلهي، وقد وضعت لبنة الاساس آنذاك لبناء هذا الصرح الاكاديمي.



حيث ذكرت رئيسة مجلس الامناء السفيرة نبيلة الملا خلال الفيديو ان ترسيخ العلوم والتكنولوجيا لخدمة المجتمع امر ضروري ليس لمواكبة الغير بل لتطوير الذات نحو مستقبل واعد وآمن للشباب، معربة عن فخرها اليوم بالتحاق خريجي الكلية بمؤسسات العمل الكويتية قائلة «المستقبل هو للأجيال القادمة».



من أجواء الحفل



قدم فقرات الحفل د.ريم القناعي باللغة العربية وقدمها باللغة الانجليزية يوسف العتيبي.



قدمت كلمة الخريجين باللغة العربية الخريجة ريم الشمري وقدمتها باللغة الانجليزية الخريجة ياسمين بورزق.



شارك في توزيع شهادات التخرج على الطلاب كل من رئيسة مجلس امناء الكلية السفيرة نبيلة الملا وامين عام مجلس الجامعات الخاصة بالانابة د.عمر الكندري ورئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين.



قام عميد كلية الهندسة د.علي شمخة بتقديم الخريجين والخريجات.



ختم الحفل بعرض للالعاب النارية التي انارت سماء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا احتفالا وابتهاجا بالخريجين وبفقرة موسيقية نالت اعجاب الجميع.