ناقشت لجنة شؤون الشباب والرياضة في اجتماعها أمس خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها بالتنسيق مع الهيئات الرياضية بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.



وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك توافقا بين اللجنة وممثلي هيئة الرياضة واللجنة الأوليمبية على أغلب مواد قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستتواصل لدراسة وتعديل بعض المواد في القانون.



وفي موضوع آخر، أكد الطريجي رفض اللجنة رفضا تاما محاولات نقل مقر المجلس الأولمبي الآسيوي الموجود في الكويت منذ عام 1981 إلى خارج الكويت.



وأوضح أن أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية ومدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم أشار خلال الاجتماع إلى وجود محاولات مشبوهة وصفقات تعقد لنقل مقر المجلس الأولمبي الآسيوي من الكويت.

وطالب الطريجي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بأن يكون داعما قويا لهيئة الرياضة واللجنة الأولمبية لبقاء مقر المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت، مبينا أن هذا المقر مرتبط بالكويت وليس مرتبطا بأسماء وشخصيات مختلفة.



وأكد الطريجي أن مجلس الأمة سيدعم الحكومة في بقاء هذا الصرح الرياضي الذي حافظنا عليه منذ عام 1981.