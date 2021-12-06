طالب النائب أسامة المناور الحكومة باتخاذ خطوات جادة للنهوض بالرياضة الكويتية دون المساس بخصوصية المناطق السكنية، مشيرا إلى تلقيه شكاوى من أهالي بعض المناطق النموذجية من بناء محلات استثمارية على أسوار النوادي الرياضية.



وقال المناور في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن المناطق النموذجية تشكو من زحف جديد سبق وأن تم التحذير منه ألا وهو زحف المحلات الاستثمارية التي تبنى على أسوار الأندية الرياضية.

وأضاف المناور ان هذه الشكاوى وصلته من العديد من المناطق وخاصة منطقتي كيفان والعديلية، مؤكدا دعمه للعملية الرياضية.

وأكد ضرورة العمل باجتهاد لوضع سيناريوهات تنهض بالرياضة في الكويت، دون ان تفقد المناطق النموذجية خصوصيتها لأن هذا الأمر سيؤدي بالنهاية الى وجود سكن للعزاب في هذه المناطق وهو مالا يمكن السكوت عنه.

وطالب المناور الحكومة بوقف العمل بهذا القانون وإعادة صياغته من جديد واتخاذ خطوات جدية لوقف هذا الزحف، مؤكدا أن المواطنين تضرروا جراء ذلك الزحف.



من جهة أخرى، أعرب المناور عن استيائه من غياب التمثيل الكويتي عن البطولة العربية في قطر بما تحمله من تاريخ كبير وحافل.