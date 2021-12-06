وجه النائب د. حمد روح الدين سؤالا لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح جاء كالتالي: بالاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة 2020/2021 تبين لنا وجود مجموعة من الملاحظات والمخالفات المسجلة على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- صورة ضوئية من مرسوم تعيين الرئيس الحالي لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومرسوم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحالي.



2- صورة ضوئية من قرار وزير الصحة بتكليف رئيس مجلس الإدارة الحالي للهيئة العامة للغذاء والتغذية.



3 صورة ضوئية من مرسوم تعيين المدير العام للهيئة نوابه.



4- ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن مرسوم تعيين رئيس مجلس الإدارة الحالي انتهى منذ عام 2019 ولم يجدد له، فما الإجراءات التي اتخذت لتعديل الوضع القائم؟ وما الأساس القانوني لاستمراره في عمله حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



5- وردت مخالفات تخص عمل أطباء ليسوا على كفالة الهيئة، فما سبب ذلك؟ مع تزويدي بكشف بأسماء هؤلاء الأطباء وجنسياتهم ومخصصاتهم المالية التي يحصلون عليها وما أساس تعيينهم في الهيئة؟ وهل اتخذت الهيئة أي إجراءات لإزالة هذه المخالفة والالتزام بالقوانين؟