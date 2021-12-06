قدم النائب م.أحمد الحمد سؤالا لوزير العدل بخصوص التحقيق في القضية رقم 18/2021 التي يواجه فيها مجموعة من الأشخاص المنتمين لإحدى اللجان الخيرية اتهامات بخصوص تمويل حزب الله اللبناني.

وسأل النائب الحمد بداية عن أسباب عدم تمكين بعض المحامين من الحضور مع المتهمين أثناء بداية التحقيقات بصورة قانونية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية، مبينا أنه في حال تمكينهم فإن ذلك يكون بعد الحصول على اعترافات من المتهمين ليسمح بعد ذلك للمحامين بالحضور!



كما سأل النائب الحمد عن أسباب عدم تثبيت طلبات بعض المحامين في تحقيقات النيابة العامة طبقا للقانون بالإضافة إلى عدم تمكين ذوي المتهمين من زيارتهم في السجن المركزي خلافا للقانون، وعدم تمكين المحامين من زيارة المتهمين في السجن المركزي رغم تقديمهم طلبات متعددة إلى النائب العام خلافا للقانون.



وسأل ايضا عن جواز قيام النيابة العامة بالحيلولة دون تحدث المحامين مع موكليهم منذ أكثر من ٢٧ يوما ولو بمقدار ثانية واحدة فقط، وعن سبب منع زيارة ديوان حقوق الإنسان للمتهمين في السجن المركزي.



وسأل الحمد عن الرد على الشكوى التي تقدمت بها جمعية المحامين الكويتية بخصوص مخالفة القانون في هذه القضية، وعلى الشكاوى التي تقدم بها المحامون في هذه القضية أيضا.



وقال النائب الحمد: إن الكويت بلد قانون، وقد وصلته معلومات وشكاوى من عوائل المتهمين في القضية ومن المحامين الموكلين عن المتهمين أيضا جراء مخالفات قانونية صريحة شابت تحقيقات النيابة العامة ومخالفات دستورية وقانونية تمس أبسط الحقوق الدنيا المكفولة للمتهمين دوليا وداخليا ودستوريا.