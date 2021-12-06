دعا النائب د.عبدالعزيز الصقعبي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى سرعة إنجاز حزمة الاقتراحات التي تقدم بها وتتضمن 5 قوانين لضبط وتنظيم السوق العقارية والارتفاع الجنوني في أسعار العقار.

وقال الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه في الوقت الذي نواصل فيه وضع اللمسات الأخيرة على قوانين استدامة الرعاية السكنية لزيادة المعروض وخلق مدن إسكانية مازالت قلة قليلة من تجار العقار المتنفذين يحاولون تعطيل المشاريع الإسكانية الحالية التي لا بلا شك تضر بمصالحهم بل كذلك يزيدون الفوضى الحاصلة بمناطق السكن الخاص.

وبين أن هذه الفوضى تتمثل في احتكار الأراضي والمضاربات وتحويل العقارات السكنية إلى استثمارية مستغلين كل الدعوم الحكومية الممكنة حتى بلغت الأسعار درجة لا تطاق.



وأفاد بأنه في السنة الأخيرة فقط زادت أسعار العقار السكني بنسبة 19.5% وفقا للإحصائيات المنشورة من قبل الجهات المختصة، معتبرا أن المواطن البسيط لا يمكن أن يتملك بيت العمر بهذه الطريقة الفوضوية.

وبين أنه في 19 يناير الماضي وجه سؤالا برلمانيا أزعج الكثير وأثار ضجة عن عدد تجار العقار الذين يمتلكون أراضي فضاء وعقارات سكنية وماطلت الحكومة بعدم الرد لأكثر من 8 أشهر.

وأكد أنه مع الضغط الشعبي وصلت الردود على السؤال البرلماني وكانت مزعجة لكنها متوقعة، مبينا أنه في الوقت الذي تعاني فيه أكثر من 140 ألف أسرة من أزمة سكن يوجد 574 تاجرا يملكون بين 10 و50 من أرض فضاء، و95 تاجرا يملكون بين 50 و100 أرض فضاء، و146 تاجرا يملكون أكثر من 100 أرض فضاء.

واعتبر الصقعبي أن هذه الأرقام الفلكية لا يستغرب بعدها أن تصل الأسعار لهذا الحد الجنوني، مبينا أنه كان يعلم مسبقا بهذه النتائج عندما تقدم في شهر مايو الماضي عندما تقدم بحزمة من الاقتراحات تتضمن 5 قوانين مهمة لضبط الفوضى العقارية الحاصلة في السكن الخاص.

وطالب أعضاء اللجنة التشريعية التي توجد على طاولتها كل هذه الاقتراحات، بأن تكون هذه المقترحات على رأس الأولويات، مبينا أن الشعب الكويتي كله يراقب.



وأوضح أن هذه الاقتراحات تتضمن رفع دعم الكهرباء والماء عن البيت الثالث وما يزيد، وزيادة رسوم التسجيل العقاري البيت الثالث وما يزيد، وفرض رسوم ضريبية على تملك البيت الثالث وما يزيد، وتعديل قانون 2008 لمكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وإنشاء هيئة العقار لضبط فرضى العقار والقيم الإيجارية غير المنضبطة وغير المعقولة.

وقال الصقعبي «رسالتي للفئة القليلة التي تحارب هذه المشاريع بعزمي على الاستمرار في المواجهة دون تراجع لحظة واحدة برا بالقسم وثقة بالله عز وجل أولا ثم ثقة بدعم الشعب الكويتي».