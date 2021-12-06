استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين بمكتبه أمس الإعلامي والمنتج والمخرج الكويتي محمد سامي العنزي، بمناسبة حصوله على 12 جائزة عربية في مهرجان القاهرة ومهرجان تونس.



وهنأ الشاهين في بيان صادر عن مكتبه، العنزي بمناسبة حصوله على هذا العدد من الجوائز، مضيفا أنه «قدوة للشباب الكويتي المحترف والواعد الطامح للانتقال من المحلية والإقليمية إلى العالمية».



وقال إن رعاية ودعم الأعمال الفنية الهادفة، سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح أو غيرها، واجب الدولة للحفاظ على سمعة البلاد الإيجابية وتربية الأجيال القادمة على الفضائل.

وأعرب الشاهين عن تمنياته للعنزي بالتوفيق، مؤكدا دعمه لمسيرته وتذليل العقبات كافة أمامه وأمام شباب الكويت المبدعين في مختلف الميادين.