عبدالله الراكان



انطلقت صباح أمس انتخابات اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث تنافست عليها 3 قوائم طلابية هي: قائمة المستقبل الطلابي، والقائمة المستقلة، وقائمة الوحدة الاسلامية، وعدد الطلبة المسموح لهم بالتصويت 44097 طالبا وطالبة، وتمت الانتخابات التي شهدت اقبالا خجولا في 13 مقرا للتصويت موزعة على مختلف الكليات والمعاهد بالهيئة.



وتعد الانتخابات استثنائية من حيث التنظيم حيث لم يسمح بالدخول إلى لجان الاقتراع أو الفرز إلا للمطعمين بجرعتين فقط أما بالنسبة للمطعمين بجرعة واحدة وغير المطعمين فلا بد من إحضار شهادة PCR قبل الاقتراع بـ 48 ساعة. ‎

وفي كلية الدراسات التجارية كان المشهد الانتخابي خجولا من حيث الحضور.



وقال رئيس لجنة الاقتراع في كلية الدراسات التجارية «بنين» علي يحيى: بلغ عدد المقترعين حتى الساعة الثانية ظهرا 400 صوت من اجمالي 2500 طالب.



بدورها، قالت رئيس لجنة الاقتراع في كلية الدراسات التجارية «بنات» مها العجمي ان الاقبال على اللجنة كان خجولا من قبل الطالبات، لافتة إلى أن عدد الاصوات بلغ عند الثانية ظهرا 600 صوت من أصل 3000 طالبة مقيدة في اللجنة.



أما في كلية التربية الأساسية «بنات»، فقد شهدت العملية الانتخابية حضورا ضعيفا على غير العادة من قبل الطالبات بسبب المحاضرات عن بعد والاجراءات المتبعة فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية.



وقالت رئيسة لجنة كلية التربية الأساسية «بنات» نورة العريفان، إن عدد الطلبة الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثالثة عصرا 900 طالبة من أصل 13210 طالبات مقيدات في الكلية، لافتة إلى أن اللجنة لم تشهد اي حالة شطب أو تصوير لورقة الاقتراع.



وفي السياق ذاته، أوضحت رئيسة لجنة كلية التربية الاساسية «بنين» اماني الرغيب أن عملية التصويت على الانتخابات سارت على ما يرام، حيث بلغ عدد المقترعين في اللجنة 1200 طالب من أصل 5000 مقيد في اللجنة.



فيما اعلنت رئيسة لجنة الاقتراع في كلية الدراسات التكنولوجية «بنين» د.عبير الغانم أن عدد المقترعين بلغ 800 طالب من أصل 6400 مقيد في اللجنة.



لقطات



٭ كان هناك تواجد كثيف لسيارات الإسعاف ورجال الأمن في كل كليات الهيئة



٭ شهدت كلية التربية الاساسية «بنين» حماسا انتخابيا عبر الأهازيج والشيلات.



٭ وفرت كلية التربية الاساسية 4 سيارات لنقل الطلبة المعاقين وغير القادرين على السير لمسافات بعيدة.