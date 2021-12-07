عبدالعزيز الفضلي



شارك الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة في فعالية «تمكين ذوي الإعاقة..سياسة وطنية مشتركة» والتي أقيمت برعاية وحضور الشيخة شيخة العبدالله وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الكويت د.طارق الشيخ.



وألقى الحويلة كلمة ضمن الفعالية ثمن خلالها دور الأمم المتحدة واستراتيجيتها لإدماج تلك الفئة بالمجتمع ودعمهم منذ عام 1992، مشيدا بدور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دعم وضمان حقوق أبناء الكويت من ذوي الإرادة إلى جانب وزارة التربية التي لا تألو جهدا من أجل دعم أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء بقطاع التعليم الخاص والنوعي أو قطاع التعليم العام.



وأشاد بدور الإعلام الكويتي البارز في زيادة الوعي لدى الشعب بإدماجهم في مختلف مجالات الحياة، وذلك بتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم النفسية والمادية.



وأضاف: ينبغي استمرار تعاون مختلف مؤسسات الدولة وتضافر كل الجهود من جميع أطياف المجتمع لاستشراف المستقبل ووضع الخطط الناجحة السريعة وتنفيذها لدعم تلك الفئة والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر وصولا إلى ظهور نماذج مشرفة لبلدها مثال البطلة الكويتية ملاك هادي العنزي الحاصلة على الميدالية الذهبية في كرة الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية الأسيوية للشباب الرابعة 2021 بالبحرين.



ولفت الى أن الكويت تنتظر المزيد من الإنجازات من أبنائها من ذوي الهمم تحت شعار «لا إعاقة مع الإرادة».