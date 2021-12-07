اختتم مركز ابن الهيثم للتدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دورة «إدارة السلوك الوظيفي لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية» للدكتور جعفر الحداد.



هدفت الدورة الى تعريف المتدربين على مفهوم السلوك التنظيمي وأهميته ومجالاته، وتسليط الضوء على مواصفات الموظف المثالي والكفاءات السبع التي ينبغي على الموظف التحلي بها. وكذلك شرح أنماط الشخصيات في العمل وطرق التعامل معها. وتعريف الموظف بمفهوم الكفاءة الإنتاجية في بيئة العمل والفرق بين الإدارة والانجاز وكفاءة الإنتاج. الى جانب تنمية روح المسؤولية لدى الموظف.