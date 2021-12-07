تحت رعاية عميد كلية التمريض د.علي الحجرف نظم مكتب شؤون الطلبة بالتعاون مع قسم البكالوريوس بالكلية، فعالية «أنا لا يمكن إيقافي» تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وذلك على مسرح الكلية في الشويخ.



بداية، تحدث مسؤول العلاقات العامة في مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين فواز القبان عن أنواع الإعاقات التي يستقبلها مركز الخرافي للأطفال المعاقين وكيفية التعامل معها مثل اللعب الحر، وكذلك دعم أولياء الأمور ومساندتهم في التوجيه والإرشاد، بالإضافة إلى دور المدارس في دعم ذوي الهمم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم.

كما تحدثت ولية أمر إحدى حالات ذوي الإعاقة عن تجربتها في التعامل مع أبنائها من ذوي الهمم، وحالة أخرى تحدث عضو هيئة التدريس بمدرسة الأمل عبدالرحمن الحمود عن المهارات التي يمتلكها بالإضافة إلى مهنته كمدرس في الفنون التشكيلية رغم إعاقته البصرية.

وفي الختام، قام عميد الكلية د.علي الحجرف بتكريم المشاركين بالفعالية، وقد حضر الفعالية كل من مساعد العميد لنشاط الطلابي في عمادة شؤون الطلبة د.بدر العتيبي، ومساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية التمريض د.مهدي عبدالغني، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإداريين والطلبة بالكلية.