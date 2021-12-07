أعلنت رئيس قسم القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة بالكويت ناهد الشيخ عن فتح باب القبول الفوري لكافة حملة الثانوية العامة القديمة والحديثة للراغبين بإكمال دراستهم الجامعية من خلال تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022 المتاح الآن عبر موقعها الإلكتروني www.aou.edu.kw في كل من البرامج التالية: اللغة الإنجليزية وآدابها، إدارة الأعمال بتخصصاتها (المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات، الاقتصاد، الإدارة) وتقنية المعلومات والحوسبة، حيث يتم قبول خريجي الثانوية أو ما يعادلها من الحاصلين على نسبة 60% أو (2.0) في نظام الأربع نقاط فما فوق بشكل فوري.