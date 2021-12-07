عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة الصحة «التربية» إلى ضرورة المحافظة على عيادات الفم والأسنان وعدم تغيير أماكنها في المدارس والبالغ عددها 84 عيادة موزعة على مختلف المناطق التعليمية.

جاء ذلك في كتاب وجهته «الصحة» الى وكيل وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، قالت فيه: نحيطكم علما بأن عيادات البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان والتابعة لمراقبة صحة الفم والأسنان بوزارة الصحة تعمل لسنوات عديدة في المدارس الابتدائية بجميع المحافظات.



وتابعت الوزارة: لمسنا خلال سنوات العمل كل التعاون من الإدارات المدرسية والمناطق التعليمية للمحافظة على صحة فم وأسنان الطلبة ومنذ تفشي الجائحة تم إغلاق العيادات مؤقتا لحين انتهائها وعودة أبنائنا لاستكمال تعليمهم الحضوري في المدارس حتى نتمكن من إعادة تنفيذ خططنا التوعوية والوقائية المتفق عليها من قبل «الصحة» ولحين استيضاح كيفية العمل بالمدارس وتلقي التعليمات بعودة فرقنا الطبية إلى المدارس يرجى المحافظة على العيادات وعدم تغيير أماكنها إلا بالحصول على موافقة وزارتي الصحة والتربية وذلك لضمان تقديم الخدمة وتجنب الإضرار بالعيادات وتحمل تكالیف محاولة نقلها، وعليه يرجى الإيعاز لمن يهمه الأمر بتسهيل مهمة الفرق التابعة للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان لتوزيع وتسلم موافقات أولياء أمور الطلبة في مدارس الكويت، كما يرجى السماح بدخول فرق الصيانة إلى العيادات المدرسية الثابتة لاستكمال تجهيزها وذلك لبدء العمل في عيادات الأسنان بالمدارس.