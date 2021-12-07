القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية، خاصة من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية، لاسيما قطاع الطاقة والانشاءات، وبالتوازي دعم الطاقات الإنتاجية المتاحة حاليا.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي امس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود.محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وقال راضي ان الاجتماع تناول متابعة الجهود الوطنية «لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية».



وقد استعرضت نيفين جامع أهم جوانب برنامج إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، فضلا عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد التوزيع النوعي لأهم الواردات السلعية من مستلزمات الإنتاج الكهربائية المستهدف تعزيز توطين صناعتها محليا، خاصة ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرة بمشروعات التنمية.