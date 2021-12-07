القاهرة - خديجة حمودة



في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا من مصر وروسيا، انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي «جسر الصداقة 4»، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.



ويشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والروسية وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين، ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والروسي، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة بكفاءة واقتدار.



من جهة أخرى، اختتمت فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك «العقبة -6»، والذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة كل من القوات البرية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.



وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية، حيث بدأت المرحلة بتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوي لعناصر المظلات المصرية والأردنية بهدف فتح نقاط الاستطلاع لتدقيق المعلومات عن العدو وقطع الإمدادات وتطويق القرية، أعقبه تحرك عناصر المهندسين العسكريين لتأمين محاور التقدم واكتشاف العبوات الناسفة وتفجيرها، وقامت الطائرات متعددة المهام والمدفعية المباشرة وغير المباشرة بتقديم المعاونة النيرانية للقوات، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة والوحدات الميكانيكية والمدرعة لفرض السيطرة على القرية.



كما نفذت عناصر قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأردنية عمليات مشتركة لمقاومة العناصر الإرهابية المسلحة المتمركزة بالمناطق الجبلية، وذلك بتنفيذ الاقتحام الرأسي وتحرير الرهائن المحتجزة بالإضافة إلى اكتشاف إحدى المنشآت التي تستخدم لتجهيز العبوات الناسفة وقيام عناصر المهندسين العسكريين والحرب الكيميائية بتأمين وتطهير المبنى، وفي نهاية المرحلة نفذت عناصر قوات المظلات المصرية والأردنية قفزة الصداقة المشتركة بأعلام الدولتين تعبيرا عن الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.