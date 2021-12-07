القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي الحالي (2021/2022).



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي الحالي (2021/2022).



ومن جهتها، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن نظام التعليم الجديد بمختلف المراحل الدراسية لا يتضمن أي نماذج استرشادية للامتحانات، حيث يعتمد بالأساس على التعلم واكتساب المهارات وليس الحفظ أو التلقين، مشيرة إلى أن الامتحانات الشهرية التي يتم عقدها للطلاب، وكذلك الأنشطة داخل الكتب المدرسية الجديدة، تعد بمنزلة أمثلة لتدريب الطلاب على طرق التقييم.



وفي ذات السياق، تم بدء عقد امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وفقا للجدول الزمني يوم 5 ديسمبر الجاري، ويغطي الاختبار ما قطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، على أن تتولى الإدارة التعليمية وضع الاختبار للمدارس في المواد الأساسية (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم)، حيث تم وضع الأسئلة من جانب الوزارة، في حين أن باقي المواد تضعها المدرسة، ويتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.