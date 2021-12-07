وسط حضور جماهيري كبير، دشن مساء الأحد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بكورنيش جدة غربي المملكة، في حدث عالمي كبير استقطب أنظار عشاق سباقات السرعة في العالم.



وشارك في الحدث ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله.



وقد توجه سمو ولي العهد إلى نقطة انطلاق السباق، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات جيان تودت.



وعزف السلام الملكي السعودي، ليعلن بعدها بدء انطلاق السباق، معبرا سموه عن أمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، ومشيدا بمستوى التنافس القوي الذي يشهده السباق.



ويندرج السباق ضمن برنامج «جودة الحياة»، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.



هذا، وأرجأ سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون حسم لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 الى السباق الختامي في أبوظبي الاحد المقبل اثر فوزه بجائزة السعودية الكبرى بعد سباق مجنون حافل بالحوادث والإثارة وتبادل الاتهامات بينه وبين منافسه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي حل ثانيا.



ودخل السائقان الجولة الـ 21 السباق السعودي الذي يدرج في روزنامة بطولة العالم للمرة الأولى، وفيرستابن في الصدارة بفارق 8 نقاط عن هامليتون، الطامح بإحراز لقبه الخامس تواليا والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب والذي يتشاركه مع الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).



لكن البريطاني وبعد سباق مجنون رفع فيه العلم الأحمر مرتين وفعلت فيه سيارة الأمان أكثر من مرة، خرج من جدة وهو على المسافة ذاتها من الهولندي بعدد النقاط (369.5) بعد نيله أيضا نقطة أسرع لفة، قبل خوض الجولة الختامية.وقال هاميلتون بعد الفوز المثير «أتسابق منذ فترة طويلة ولكن هذا السباق كان صعبا بشكل لا يصدق. حاولت أن أكون صلبا وراشدا بقدر ما أستطيع، مع كل خبرتي على مر السنين.كان الأمر صعبا، لكننا ثابرنا كفريق».



وكان يتعين على فيرستابن أن يرفع الفارق مع هاميلتون من 8 نقاط الى 26 لكي يحسم اللقب ويكسر احتكار فريق مرسيدس للقب السائقين الذي أحرزه الصانع الألماني في المواسم السبعة الماضية.



لكن هاميلتون بدا عازما على تأجيل الحسم الى جولة ختامية نارية الأحد المقبل منذ التجارب التأهيلية التي أنهاها بالمركز الأول أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وفيرستابن تواليا.



وكان يوم مرسيدس حافلا ليس بسبب فوز هاميلتون وحسب، بل لأن بوتاس خطف المركز الثالث من سائق ألبين الفرنسي إستيبان أوكون قبل أمتار معدودة على تجاوز خط النهاية. وتحت الأضواء الكاشفة للحلبة، بقي هاميلتون عند الانطلاق أمام بوتاس ومن خلفهما فيرستابن وابن موناكو شارل لوكلير وسائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس.



وبدأ هاميلتون يبتعد ووصل الفارق الى قرابة ثانية ونصف بعد 5 لفات أمام بوتاس الذي حاول حماية ظهر بطل العالم وتأخير فيرستابن قدر الإمكان، إلا أن الفنلندي لم يكتف بهذا الدور بل ضغط وابتعد أيضا عن السائق الهولندي.