استعاد رين المركز الثاني بفوزه الكبير على سانت إتيان المتذيل بخماسية نظيفة بينها ثلاثية لمهاجمه مارتان تيرييه أمس على ملعب «جوفروا غيشار» في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم، ما أدى الى إقالة مدرب المضيف كلود بوييل.



وحسم رين نتيجة المباراة في شوطها الأول بفضل ثنائية تيرييه (22) و(28) بتمريرتين حاسمتين من لاعب الوسط الكرواتي لوفرو ماير، وهدف ثالث بالنيران الصديقة لمدافع أصحاب الأرض إيفان ماسون بالخطأ في مرمى فريقه (45).



وعزز تيرييه النتيجة بهدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه مطلع الشوط الثاني بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من ماير، أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الإنكليزي إتيان غرين (48).



وفرط نيس بفرصة خطف المركز الثالث من مرسيليا بسقوطه القاسي على أرضه بثلاثية نظيفة ضد ستراسبورغ ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النادي المتوسطي.



وواصل موناكو صحوته وصعد الى المركز السابع بعد فوزه الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه متز.



فبعد ثلاثة تعادلات تواليا في الدوري، حقق الاحد انتصاره الثاني تواليا بعد تفوقه على أنجيه الاسبوع الفائت. وواصل ليون تعثره للمباراة الثانية تواليا باكتفائه بالتعادل 2-2 مع مضيفه بوردو، بعد أن سقط الاسبوع الماضي أمام رينس.



وبات في رصيد ليون 23 نقطة في المركز الثاني عشر بعد التعادل السادس هذا الموسم، في حين يحتل بوردو المركز 17 مع 14 نقطة.



وفي المقابل، مني متز وصيف القاع مع 12 نقطة بالخسارة الثانية تواليا.



وحقق مونبلييه بدوره انتصاره الثاني تواليا بفوزه 1-0 على كليرمون، ليرفع رصيده الى 25 نقطة في المركز الثامن. وعاد نانت الى سكة الانتصارات بتفوقه على مضيفه لوريان بهدف متأخر (83) لويلان سيبريان، فيما تفوق أنجيه 2-1 على رينس، علما أن الاخير أكمل المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 35 بعد طرد فالون بريشا من كوسوفو.