حقق يوفنتوس فوزه الثاني تواليا وبات خامسا بتغلبه على ضيفه جنوى 2-0 الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبعد هزيمتين على أرض تشلسي الإنجليزي 0-4 في دوري أبطال أوروبا ثم على أرضه في المرحلة قبل الماضية ضد أتالانتا 0-1، استفاد يوفنتوس من تواضع مستوى منافسه للمرحلة الثانية تواليا لكي يحقق الفوز.



وكان فريق المدرب ماسيميليانو أليغري تغلب في المرحلة الماضية على مضيفه ساليرنيتانا الأخير 2-0، ثم حقق الأحد فوزه الثامن للموسم على حساب جنوى الثامن عشر.



ومرة أخرى، أظهر يوفنتوس عقما هجوميا رغم كمية الفرص الهائلة التي حصل عليها في اللقاء والتي فشل الإسباني ألفارو موراتا، الأرجنتيني باولو ديبالا أو فيديريكو برنارديسكي والسويدي ديان كولوشيفسكي والبديل مويز كين في ترجمتها بعدما اصطدموا بتألق الحارس سالفاتوري سيريغو.



وكان الهدف الأول في اللقاء من ركلة ركنية نفذها الكولومبي خوان كوادرادو وواصلت الكرة طريقها الى شباك الحارس السابق لباليرمو وباريس سان جرمان الفرنسي وإشبيلية الإسباني وتورينو (9).



وبعد الفرص الضائعة الكثيرة، جاء الفرج في الدقيقة 82 عبر ديبالا، ورفع يوفنتوس رصيده الى 27 هدفا وتقدم الى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام فيورنتينا الفائز الأحد على مضيفه بولونيا 3-2 ونقطتين أمام قطبي العاصمة روما، الخاسر السبت أمام إنتر حامل اللقب صفر-3، ولاتسيو الفائز الأحد على مضيفه سمبدوريا 3-1.



وبعد هزيمتين أمام يوفنتوس 0-2 ونابولي 0-4 وتعادل أمام أودينيزي 4-4 بعدما كان متقدما حتى الوقت بدل الضائع، استعاد لاتسيو توازنه بفوزه على مضيفه سمبدوريا 3-1 بفضل ثنائية إيموبيلي (17 و37) وهدف للصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (7) الذي طرد في الدقيقة 67، ما سمح لصاحب الأرض في تقليص الفارق لكن متأخرا عبر مانولو غابياديني (89).



ورفع لاتسيو رصيده الى 25 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف جاره روما، فيما تجمد رصيد سمبدوريا عند 15 نقطة في المركز 15 بهزيمته التاسعة للموسم.