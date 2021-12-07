احتفل أتلتيكو مينيرو بتتويجه بلقب الدوري البرازيلي هذا الموسم بانتصاره المثير 4-3 على ضيفه براجانتينو في المرحلة 37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو مينيرو، الذي فاز باللقب رسميا هذا الموسم في المرحلة الماضية، إلى 84 نقطة في الصدارة، محققا فوزه الثامن في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، في المقابل توقف رصيد براجانتينو، الذي تكبد خسارته السادسة في مبارياته الثماني الأخيرة عند 53 نقطة بالمركز السادس.

وبادر مينيرو بالتسجيل عن طريق كينو في الدقيقة 20، لكن براجانتينو رد بهدفين حملا توقيع بتالو جوزيه وآرتور كيمارايس بالدقيقتين 39 و47 على الترتيب، وأدرك مينيرو التعادل عن طريق الأرجنتيني فيديريكو ماتياس زراتشو بالدقيقة 52، قبل أن يحرز جيفرسون سافارينو وهالك الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 78 و89 على التوالي، وتكفل ويفرتون دا سيلفا سوزا بإحراز الهدف الثالث لبراجانتينو بالدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأنعش باهيا آماله في البقاء بالمسابقة، عقب فوزه الثمين 2-0 على ضيفه فلومينينسي، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة بالمركز الخامس عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق 3 نقاط أمام مراكز الهبوط، فيما توقف رصيد فلومينينسي عند 51 نقطة في المركز السابع.