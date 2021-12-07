يواجه أتلتيكو مدريد، بطل إسبانيا، خطر الخروج من دور المجموعات، ومصيره ليس بيده في المواجهة التي يحل فيها ضيفا على نظيره بورتو البرتغالي، بل يتوقف على فوزه ونتيجة المباراة الثانية في المجموعة الثانية بين ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي متصدرها وبطلها.



وعقد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مهمتهم بتلقي ثلاث هزائم متتالية ألقت بهم إلى المركز الرابع الأخير وجعلتهم ضمن منافسة ثلاثية على واحدة من خمس بطاقات متبقية.



تتنافس أندية بورتو وميلان وأتلتيكو مدريد على المركز الثاني في المجموعة الثانية.



ويتفوق بورتو، بطل أوروبا مرتين، بفارق نقطة واحدة على منافسيه قبل استضافة أتلتيكو، فيما يلعب ميلان مع ضيفه ليفربول المرجح أن يلجأ مدربه الألماني يورغن كلوب إلى مبدأ المداورة لإراحة نجومه في أفق جدول الأعياد المزدحم بالمباريات محليا.



ويحسم بورتو البطاقة الثانية في حال فوزه على أتلتيكو أو تعادله شرط تعثر ميلان أمام ليفربول، فيما يحتاج ميلان إلى الفوز وتعادل بورتو مع أتلتيكو المطالب بالفوز أيضا مرفوقا بتعثر الفريق الإيطالي. وبحال فوز ميلان وأتلتيكو (يتساويان في المواجهتين المباشرتين 2-1 و1-0)، يتم اللجوء إلى أفضلية مجمل فارق الأهداف (ميلان -2 حاليا وأتلتيكو -3).



وقد ضمن 11 فريقا حتى الآن تأهله إلى الدور ثمن النهائي المقرر سحب قرعته الإثنين المقبل، بينها خمسة ضمنت الصدارة.



وفي المجموعة الثالثة، سيحاول أياكس أمستردام الهولندي بقيادة مدربه إريك تن هاغ استكمال مشواره المثالي لأول مرة في تاريخ النادي، عندما يستضيف مطارده المباشر ومرافقه إلى الدور الثاني سبورتينغ البرتغالي.



وستكون مباراتا المجموعة الأولى هامشية بعد ضمان مان سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي لبطاقتيها والأول لصدارتها، فيما يلعب ريال مدريد الإسباني مع ضيفه إنتر ميلان «النيراتزوري» الإيطالي في قمة نارية على صدارة المجموعة الرابعة التي يتصدرها النادي الملكي بفارق نقطتين عن بطل إيطاليا.



ولا تبدو الأخبار القادمة من ميلان جيدة، فبعد انتهاء موسم المدافع الدنماركي سيمون كايير، تتواصل الأخبار السيئة من «الروسونيري» بالنسبة لإصابات اللاعبين، قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول، وحسب شبكة (راي سبورت) فإن المهاجم الشاب بيترو بيليغري يعاني من إصابة عضلية في الفخذ وسيجري فحوصات جديدة بعد 10 أيام تقريبا، بالتالي غيابه مؤكد أمام «الريدز»، أما المهاجم البرتغالي رافائيل لياو، فهو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، في انتظار التأكد من مسألة حضوره أو غيابه عن المواجهة المنتظرة، في الوقت ذاته فإن الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، تدرب في الصالة الرياضية لأنه يعاني من نزلة برد.