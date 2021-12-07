مازالت التكهنات حول تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول محط أنظار الجميع خاصة أن اللاعب ينتهي عقده في صيف 2023، وكانت قد أشارت التقارير الصحافية الى أن محمد صلاح يريد راتبا في حدود 400 ألف جنيه أسبوعيا إسترليني لتجديد عقده مع الريدز.



من جانبه، قال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تجديد عقد صلاح: «تمديد عقد لاعب بحجم محمد صلاح ليس سهلا، والأهم أن اللاعب يبلي بلاء حسنا في المباريات ويحرز أهدافا والأمر سيستغرق بعض الوقت».



وعن مشاركة محمد صلاح في مباراة ميلان، علّق كلوب «نحن بحاجة إلى لاعبين، لا يمكنني أن أبدأ بتسعة، سنرى ما إذا كان مو سيلعب ويسجل هدفا، نريد تقديم أفضل فريق ممكن في الوضع الذي نحن فيه».



ويعانى فريق ليفربول من غياب العديد من اللاعبين عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابات وذلك قبل مواجهة ميلان الإيطالى، اليوم، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2021-2022.