وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قال في مقدمته: نمى إلى علمي منح وزارة المواصلات خلال عام 2020 إحدى الشركات المسجلة حديثا في وزارة التجارة والصناعة ترخيص خدمة الاتصالات الدولية.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- صورة ضوئية من الشروط الواجب توافرها لمنح الشركات مثل هذه الخدمات.



2- صورة ضوئية من ترخيص الشركة والعقد التأسيسي الذي استندت اليه الوزارة لمنح الشركة هذه الرخصة.



3- كل المستندات التي قدمتها الشركة للحصول على الترخيص.



4- هل تحققت الوزارة من اعتماد الأوراق والمستندات التي قدمتها من جهات رسمية أم اكتفت بما تم تقديمه دون اعتمادات تفيد بأنها مؤهلة للقيام بهذا النشاط الحساس على الأمن السيبراني؟