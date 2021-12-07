ماضي الهاجري



طالب النائب خالد العتيبي وزارة المالية وهيئة الزراعة والجهات المعنية بسرعة إيجاد حل لمشكلة رفع أسعار الأعلاف عن طريق زيادة المخصصات المالية لدعم الأعلاف.

وقال العتيبي في تصريح صحافي، إن رفع أسعار الأعلاف في هذا التوقيت ينذر بكارثة كبرى وموجة ارتفاع أسعار ليس على مستوى الحليب واللحوم فقط لكنه سيمتد إلى الدواجن وبقية السلع الأساسية للمستهلك، مبينا أن الضحية سيكون المواطن ومنظومة الأمن الغذائي «التي نسمع عنها فقط في تصريحات المسؤولين».

وأضاف العتيبي: إن الحكومة مستمرة في خطتها بالتخلي بشكل كامل عن مساندة أصحاب الحلال، مشيرا إلى أن أصحاب الحلال أصبحوا بين مطرقة جفاف المراعي وسندان غلاء أسعار الأعلاف لاسيما أن جميعهم من المتقاعدين وأصحاب الدخول المحدودة.

وأوضح أن هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في ظل عدم سماح الدولة لأصحاب الحلال بالاستيراد المباشر الى جانب التضييق المستمر عليهم، الأمر الذي يصب في صالح مستورد اللحوم ومن ثم السيطرة على السوق واحتكاره بشكل كامل.

وشدد العتيبي على ضرورة سرعة التحرك في هذا الاتجاه دفتريا، مؤكدا بالقول«نحن مستعدون لإنهاء هذا الملف في لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي أتشرف بعضويتها».