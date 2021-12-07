تزويدنا بصورة ضوئية من إعلان طرح المناقصة في الجريدة الرسمية وعدد الشركات المتقدمة لها

ما مدة العقود المبرمة مع تزويدي بكشف بأسماء المدارس والمرافق التي تشملها العقود؟

ما الخدمات التي سوف تحصل عليها وزارة التربية مقابل هذه العقود وما قيمتها ومدتها؟



وجه النائب د. حمد روح الدين 3 أسئلة إلى وزير التربية د. علي المضف، قال في مقدمة السؤال الأول: نمى إلى علمي أن وزارة التربية اعتمدت ترسية مناقصة تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات للمدارس والمواقع التي تخصها في محافظة الجهراء التعليمية، وذلك بقيمة 6.251.000 دينار كويتي.



وطالب تزويده بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة هذه المعلومات؟



2 ـ صورة ضوئية من إعلان طرح المناقصة في الجريدة الرسمية.



3 ـ صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة التربية والشركة التي تم ترسية المناقصة عليها.



4 ـ عدد الشركات التي تقدمت للمناقصة، وكيف تمت المفاضلة بين هذه الشركات؟



5 ـ ما مدة العقد؟ مع تزويدي بكشف بأسماء المدارس والمرافق التي يشملها هذا العقد.



6 ـ ما الخدمات التي سوف تحصل عليها وزارة التربية مقابل هذا العقد؟



7 ـ هل هناك عقود سابقة مماثلة لهذا العقد في السنوات العشر السابقة؟ مع ارفاق بيان تفصيلي بقيمتها ومدتها؟



وقال في مقدمة السؤال الثاني: نمى إلى علمي أن وزارة التربية اعتمدت ترسية مناقصة تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات للمدارس والمواقع التي تخصها في محافظة مبارك الكبير التعليمية وذلك بقيمة 5.881.000 دينار كويتي.



وطالب تزويده بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة هذا الخبر؟



2 ـ صورة ضوئية من إعلان طرح المناقصة في الجريدة الرسمية؟



3 ـ صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة التربية والشركة التي تم ترسية المناقصة عليها؟



4 ـ عدد الشركات التي تقدمت للمناقصة؟ وكيف تمت المفاضلة بين هذه الشركات؟



5 ـ ما مدة العقد؟ مع تزويدي بكشف بأسماء المدارس والمرافق التي يشملها هذا العقد؟



6 ـ ما الخدمات التي سوف تحصل عليها وزارة التربية مقابل هذا العقد؟



7 ـ هل هناك عقود سابقة مماثلة لهذا العقد في السنوات العشر السابقة؟ مع ارفاق بيان تفصيلي بقيمتها ومدتها؟



وقال في مقدمة السؤال الثالث: نمى إلى علمي أن وزارة التربية اعتمدت ترسية مناقصة تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات للمدارس والمواقع التي تخصها في محافظة حولي التعليمية وذلك بقيمة 5.904.000 دينار كويتي.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



8 ـ ما مدى صحة هذا الخبر؟



9 ـ صورة ضوئية من إعلان طرح المناقصة في الجريدة الرسمية؟



10 ـ صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة التربية والشركة التي تم ترسية المناقصة عليها؟



11 ـ عدد الشركات التي تقدمت للمناقصة؟ وكيف تمت المفاضلة بين هذه الشركات؟



12 ـ ما مدة العقد؟ مع تزويدي بكشف بأسماء المدارس والمرافق التي يشملها هذا العقد؟



13 ـ ما الخدمات التي سوف تحصل عليها وزارة التربية مقابل هذا العقد؟



14 ـ هل هناك عقود سابقة مماثلة لهذا العقد في السنوات العشر السابقة؟ مع ارفاق بيان تفصيلي بقيمتها ومدتها؟