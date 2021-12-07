وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة جاء كالتالي:



نمى إلى علمي تعرض الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في عام 2021، والذي أدى إلى ضياع وفقدان بعض البيانات الرسمية للدولة في 2021. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:



1- ما مدى صحة الواقعة المذكورة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بصحته فهل شكلت لجنة تحقيق لمعرفة من وراء هذا الاختراق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الذي وصلت إليه هذه التحقيقات؟ وهل حوسب المقصرون؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.



2- هل اخترق الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط منذ إنشائها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بما توصلت إليه التحقيقات (من وراء الاختراق)، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.