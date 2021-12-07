وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة طلب فيه أسماء مديري القطاعات والإدارات كافة في الهيئة العامة للاستثمار وطبيعة عملهم بشكل موجز وتاريخ تعيينهم ومدة خدمتهم الإجمالية سواء في الهيئة أو خارجها.



وسأل الطريجي عن القطاع الذي يغطيه أحد المديرين ومدة خدمته الإجمالية داخل الهيئة وخارجها، كما استفسر عن اسم المسؤول المباشر عن التدقيق الداخلي حسب الهيكل الإداري. وقال هل لديكم أي خطط لتجديد الدماء وإحالة الموظفين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد؟ وهل صحيح ان مسؤولا لديكم أحال موظفين للتقاعد رغم أن فترة خدمته 40 سنة متجاوزا خدمة من أحالهم للتقاعد لبلوغهم السن القانونية؟



واستفسر الطريجي عن عدد المسؤولين الذين تم تعيين أبنائهم في مكتب لندن أو الهيئة العامة للاستثمار، وقال هل قامت الهيئة أخيرا ورغم ظروف الدولة المالية الصعبة بزيادة رواتب مديري القطاعات والإدارات وبعض الموظفين الأجانب وكم كانت الزيادة وماهي الأسباب؟ وماهي الرواتب الإجمالية لهؤلاء الموظفين، وما رأي ديوان الخدمة المدنية في هذا الإجراء؟