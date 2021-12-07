وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري جاء كالتالي:



بشأن تشكيل وزارة الإعلام والثقافة لجنة تحقيق حول الآثار التي سرقت من متحف الكويت الوطني، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل هناك لجنة معينة بجرد الآثار في متحف الكويت الوطني بصفة دورية ومنتظمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العامين السابقين؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الآلية المتبعة لجرد ومراقبة مقتنيات متحف الكويت الوطني؟



2 ـ كشف بأسماء أعضاء لجنة جرد الآثار في متحف الكويت الوطني، وبيان مسماهم الوظيفي.



3 ـ متى اكتشفت حادثة سرقة الآثار من متحف الوطني، وكيف اكتشفت، وما الإجراءات التي اتخذت فور اكتشاف الحادثة؟



4 ـ أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن سرقة الآثار، فما تاريخ تشكيل لجنة التحقيق المذكورة؟ مع بيان أسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية وتزويدي بصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها.



5 ـ ما نتائج لجنة التحقيق من حيث بيان المقتنيات الأثرية المفقودة وعددها وتاريخ اختفائها.



6 ـ هل تم تفريغ الكاميرات الموجودة بالمبنى، ومتى أبلغت وزارة الداخلية أو النيابة العامة بحادثة السرقة، وهل أبلغت النيابة العامة قبل تشكيل لجنة التحقيق أم بعدها؟



7 ـ هل صدر قرار بإيقاف موظفين عن العمل على إثر ذلك، وهل أحالت الوزارة أي منهم إلى النيابة العامة للاشتباه بهم أو لتقصيرهم، وما الإجراءات المتخذة لمنع تكرار سرقة الآثار مرة أخرى؟