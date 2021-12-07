أجرى مستشار الأمن الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته الى طهران أمس، وذلك تلبية لدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.



واجتمع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد خلال الزيارة النادرة لإيران مع الرئيس إبراهيم رئيسي وامين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حيث تمت مناقشة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن آخر المستجدات الإقليمية.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



واضافت وكالة «وام» أن سمو الشيخ طحنون بن زايد نقل خلال اللقاء إلى الرئيس الإيراني تحيات كل من: صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهما لإيران وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



فيما حمل الرئيس إبراهيم رئيسي سمو الشيخ طحنون بن زايد تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التطور والرخاء.



من جهتها، ذكرت الرئاسة الايرانية في بيان على موقعها الالكتروني ان الشيخ طحنون بن زايد اعرب خلال اللقاء عن التمنيات أن تسهم زيارته إلى طهران في فتح صفحة جديدة في العلاقات الاماراتية ـ الايرانية.



واعتبر مستشار الامن الوطني الاماراتي أن لقاءاته مع المسؤولين الايرانيين ستكون «نقطة تحول» في العلاقات بين البلدين وتساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لما نقلت عن سموه الرئاسة الايرانية في بيانها.



وسلم الشيخ طحنون بن زايد، الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وقال «إننا أبناء هذه المنطقة ومصيرنا واحد ونضع تنمية العلاقات الثنائية على جدول أعمالنا».



من جهته، قال الرئيس الايراني إن «إقامة علاقات حسنة مع بلدان المنطقة من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الجديدة ومن هذا المنطلق نرحب بتنمية العلاقات مع الامارات»، واصفا في الوقت نفسه العلاقات بين البلدين بـ«الودية».



ورحب رئيسي بتنمية العلاقات الاقتصادية بين طهران وأبوظبي، لافتا الى ان أمن دول المنطقة مرتبط بعضه ببعض.



وقبل لقائه رئيسي، اجتمع مستشار الأمن الوطني الاماراتي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث العلاقات بين البلدين.



وذكرت وكالة «نور نيوز» الإيرانية أن سمو الشيخ طحنون بن زايد ناقش تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع الأمين العام للمجلس الوطني للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سمو الشيخ طحنون بن زايد قوله خلال اجتماعه مع شمخاني إن «تطوير علاقات ودية وأخوية بين أبوظبي وطهران من أولويات دولة الإمارات».



ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن شمخاني قوله إن «العلاقات الودية مع دول الجوار وتبادل القدرات الاقتصادية والتجارية يندرجان في سلم أولويات سياسة طهران الخارجية».



وأكد شمخاني أن الاستقرار والأمن الدائم لن يتحققا إلا من خلال الحوار والتعاون المستمرين بين دول المنطقة، مضيفا أن دول المنطقة «قادرة من خلال التعاون والعمل معا على لعب دور مهم في المجال الاقتصادي على الصعيدين الاقليمي والدولي».



وقال شمخاني «الجهود المشتركة ضرورية لإنهاء بعض الأزمات العسكرية والأمنية في المنطقة ويجب أن يحل الحوار محل النهج العسكري في حل النزاعات».



وأعرب شمخاني عن أمله أن تكون زيارة الشيخ طحنون بن زايد لإيران بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وفسح المجال امام توطيد العلاقات الثنائية.