استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان امس صاحبُ السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليُّ العهد نائبُ رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في زيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان تستغرق يومين.



وقالت وكالة الانباء العمانية "أونا" ان السُّلطان هيثم بن طارق كان في مقدّمة مستقبلي الامير محمد بن سلمان عند سُلّم الطائرة لدى وصوله المطار السُّلطاني الخاص، وقد رحّب السطان هيثم بسموّه متمنيا له ولوفده الرسمي والمرافق طِيب الإقامة في بلدهم الشقيق.

عقب ذلك توجّه السُلطان هيثم وصاحبُ السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الى السّيارة الرئيسة التي أقلّتهما إلى ضيافة قصر العلم العامر مرورا بين صفين من الحرس السُّلطاني العُماني.



وقالت "اونا" انه سيتم خلال هذه الزيارة بحث عددٍ من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين الشقيقين، وما يحقق تطلعات وآمال الشعبين العُماني والسعودي لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهارًا.

هذا ، وبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أمس جولة خليجية «لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» نقلا عن بيان صادر عن الديوان الملكي أمس إنه «بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيزا لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم الاثنين 2/ 5/ 1443هـ الموافق 6/ 12/ 2021م، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة يلتقي خلالها بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».



واستهــل ولــــي العهد السعودي، جولته الخليجية بزيارة رسمية لسلطنة عمان، لبحث «عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهارا»، بحسب ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني العماني.



وقد افادت وسائل إعلام عمانية رسمية بأن عددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني وقعت 13 مذكرة تفاهم مع شركات سعودية. ومن بين مذكرات التفاهم الموقعة، ثلاث مذكرات وقعتها مجموعة أوكيو العمانية للطاقة مع أكوا باور السعودية، وآير برودكت، وأرامكو للتجارة، وسابك.

ووقعت شركة تنمية معادن عمان مذكرة تفاهم مع معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين. ووقعت بورصة مسقط مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية للتعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.



ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر ديبلوماسية لم تسمها قولها ان جدول أعمال جولة ولي العهد السعودي يشمل «مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».



وأشارت المصادر إلى أن الجولة تؤكد «على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، إضافة إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».



ومن المقرر حسب صحيفة «عكاظ» أن «يتم خلال الجولة التأكيد على أهمية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والتطورات على الساحة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والاوضاع في سورية وليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، ورفع وتيرة التعاون، ومنها: الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والاتصالات بين دول المجلس الست». وتسبق جولة ولي العهد السعودي الخليجية «انعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين المقررة في الرياض الرابع عشر من ديسمبر الجاري، التي ستجدد التأكيد على ضرورة أن تشتمل أي عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك طهران المزعزع لاستقرار المنطقة، إلى جانب بحث الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس».



وأفادت وكالة «واس» في بيان أمس بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.



وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



ونقل سمو الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الى سمو رئيس دولة الإمارات وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



من جهته، نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.



وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استبق الجولة الخليجية لولي العهد السعودي بإرسال رسائل خطية إلى عدد من زعماء دول الخليج نقلها وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان.