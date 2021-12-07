ذكرت وسائل إعلام حكومية في إثيوبيا أمس أن القوات الاتحادية استعادت السيطرة على مناطق إستراتيجية من قوات متمردي تيغراي.



وهذه أحدث علامة على أن الحكومة تستعيد الأراضي التي فقدتها في الآونة الأخيرة. وفي السياق، عبرت ست دول بقيادة الولايات المتحدة عن «قلقها البالغ» بشأن تقارير عن احتجاز إثيوبيا أعدادا كبيرة من المواطنين على أساس أصولهم العرقية وحثت الحكومة على وقف هذه الاعتقالات فورا.



وقال بيان مشترك من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والدنمارك وهولندا إن «هناك أفرادا يعتقلون ويحتجزون دون توجيه اتهامات أو المثول أمام المحكمة، وتشير تقارير إلى أنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية. ومن المحتمل أن تشكل العديد من هذه التصرفات انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور».