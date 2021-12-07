ألغت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا امس حكما ابتدائيا باستبعاد خليفة حفتر من الانتخابات الرئاسية.



وذكرت قناة «ليبيا الاحرار» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس، أن محكمة استئناف طرابلس أبطلت حكم محكمة الزاوية باستبعاد خليفة حفتر من سباق انتخابات الرئاسة وأعادته إلى المنافسة. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد اعتمدت في 24 من الشهر الماضي القائمة الأولية للمرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية، والتي ضمت 73 مرشحا من أصل 98 مترشحا.



وقالت المفوضية إنها استبعدت 25 مترشحا لعدم انطباق شروط الترشح عليهم.



وعقب انطلاق معركة الطعون المتبادلة في أهلية بعض المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا، واستبعاد أسماء بارزة في البلاد، رسمت أسئلة عدة حول مصير قائد الجيش خليفة حفتر، لاسيما بعد أن استبعد من قبل محكمة محلية في وقت سابق.



يذكر أن عودة حفتر سبقتها أيضا عودة مماثلة للمرشح سيف الإسلام القذافي، بعد أن أصدرت محكمة استئناف سبها، حكما لصالحه في الطعن المقدم ضده من مفوضية الانتخابات، وإلزامها بإعادته إلى قائمة المرشحين النهائية.



وفي سياق العودة للسباق الرئاسي، أصدرت محكمة استئناف طرابلس، الاسبوع الماضي حكما لصالح عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء، ورفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.