أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الذي وقع في مدينة البصرة في جمهورية العراق الشقيق وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.



وأكدت الوزارة موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف، مشددة على تضامنها مع العراق الشقيق جراء هذا التفجير الإرهابي.



واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



بدورها، دعت القنصلية العامة للكويت في مدينة البصرة كل المواطنين الكويتيين المتواجدين في مدينة البصرة اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية المختصة جراء الانفجار الذي وقع اليوم، وذلك حرصا على سلامتهم.



كما دعت القنصلية المواطنين المتواجدين في مدينة البصرة التواصل معها على هواتف الطوارئ الخاصة بالقنصلية ووزارة الخارجية التالية في حال الحاجة إلى المساعدة أو الاستفسار.



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من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة ‏العربية الشقيقة عبر استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي.



‏وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.