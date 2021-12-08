أكد قنصل عام الكويت في شنغهاي مشعل الشمالي حرص الكويت على العمل على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع الصين لاسيما في مجال التبادل المعرفي والفني والتكنولوجي المتعلــــق بتنمية وتطوير العمل في مجال الموانئ.



وأكد الشمالي عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ (سي بي أي جي) غو جينشان أهمية فتح أبواب من التعاون المشترك حول تطوير وتنمية العمل في مجال الموانئ والاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في هذا الشأن.

وأضاف ان «موانئ شنغهاي» باتت تحتل المركز الاول بين موانئ العالم فيما يتعلق منها بعدد الحاويات المصدرة والمستوردة، فضلا عن ان لديها ارتباطا وتواصلا مع اكثر من 700 ميناء حول العالم في اكثر من 200 منطقة ودولة.

وأشار الى الدور الذي قامت به «موانئ شنغهاي» خلال فترة جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) في عام 2020 في ظل التراجع الكبير لحركة التجارة والشحن، اذ استطاعت ان تسجل أرقاما قياسية مهمة في حركة الشحن والتفريغ من شنغهاي واليها.



كما أشاد الشمالي بما وصلت اليه التكنولوجيا الصينية الذكية المستخدمة في مرافق (موانئ شنغهاي) ذات الطابع الذكي والتقني والتي تعد الأبرز والاهم عالميا وإمكانية الاستعانة بالخبرات الصينية في مجال التطور الفني والتقني والاستفادة منها في المرافق التابعة لإدارة الموانئ الكويتية.

من جانبه، أكد المسؤول الصيني الرغبة في التعاون مع الكويت في مجال تنمية وتطوير موانئها وتسخير كل الإمكانات الصينية للنهوض بمستوى الموانئ الكويتية والارتقاء بها.

وشدد على الأهمية الكبيرة والبالغة التي تقودها الموانئ البحرية في تعزيز التجارة الدولية وتنمية التعاون والترابط للاقتصادات العالمية.