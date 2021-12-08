أسامة دياب



أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بالعلاقات الكويتية - السعودية التي وصفها بالتاريخية والمتجذرة، واصفا زيارة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الى البلاد بـ «المباركة». وقال في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الحكم في البلاد، إن الزيارة في بيت واحد ومن غرفة إلى غرفة والراس واحد، لافتا الى ان الزيارة ليست الاولى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للبلاد.



وأشار الى «أن الكويت والسعودية بلد واحد وأن الحدود لا وجود لها إلا في الكتب، ونتطلع الى زيارته الميمونة واستقباله بكل ترحاب». وعن المناسبة، هنأ الوزير حمد جابر العلي صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وقطر حكومة وشعبا بالعيد الوطني، موضحا انها مناسبة غالية على الشعب الكويتي. وأشاد حمد جابر العلي بإنجازات قطر ونجاحاتها التي دائما ما تبهرنا، متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.