احتفل في قصر بيان صباح امس بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفيرة كلير لوفليشر سفيرة للجمهورية الفرنسية، والسفير أسامة عبدالمنعم حسين شلتوت سفيرا لجمهورية مصر العربية، والسفير عبدالقادر حسين عمر سفيرا لجمهورية جيبوتي، والسفير الحاج أبوبكر صادق عبدالله سفيرا لجمهورية غانا، وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.



حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.



الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الذي وقع في محافظة البصرة، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الذي وقع في محافظة البصرة، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.