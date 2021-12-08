القاهرة - ناهد إمام



استقبل رئيس مجلس الوزراء، بجمهورية مصر العربية د. مصطفى مدبولي سفيرنا لدى القاهرة السفير محمد صالح الذويخ بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.



واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإشادة بعلاقات التعاون والأخوة التي تربط بين مصر والكويت، شعبا وقيادة وحكومة، مؤكدا على الاعتزاز بهذه العلاقات، وحرص مصر على زيادة أواصر التعاون مع الكويت في كل المجالات التي تعود بالنفع على الشعبين.

من جانبه، أعرب السفير الذويخ عن اعتزازه بتمثيل بلاده سفيرا لدى مصر على مدار السنوات الست الماضية، مؤكدا على ما يكنه لمصر وشعبها من حب وتقدير. كما وجه الذويخ الشكر للحكومة المصرية على دعمها له في أداء مهامه خلال السنوات الماضية.

وفي ختام المقابلة، وجه رئيس الوزراء الشكر للسفير الذويخ على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية خلال فتره عمله في مصر، متمنيا له دوام التوفيق.