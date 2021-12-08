أكدت قنصليتنا العامة في إسطنبول ان وزارة الخارجية تولي اهتماما كبيرا لقضايا المواطنين بالخارج ومتابعتها مع الجهات المختصة.



وأكد القنصل العام في اسطنبول محمد فهد المحمد في لقاء مع «كونا» عن الاهتمام البالغ لوزارة الخارجية ومتابعتها لجميع قضايا المواطنين في تركيا، معربا عن استعداد القنصلية التام للرد على كافة استفسارات المواطنين وتوجيههم بكافة المجالات وبالأخص فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار وشراء العقارات.



وحول ما يتعلق بمستجدات فيروس كورونا، جدد القنصل المحمد دعوته للمواطنين الزائرين والمتواجدين في جمهورية تركيا الصديقة الى ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات التركية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) وبالتحديد فيما يتعلق بارتداء الكمام والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي.



وحول الخدمات التي تقدمها القنصلية، قال المحمد ان القنصلية تقوم بالعديد من الخدمات للمواطنين، أبرزها التصديق على المستندات الرسمية وإصدار التوكيل بكافة اشكالها المختلفة وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر لتسهيل الحصول على الاقامة في تركيا وإصدار وثائق السفر الاضطرارية.



وفيما يتعلق بدور القنصلية وجهودها اثناء اكبر عملية اجلاء للمواطنين، ثمن المحمد جهود الوزارة والقنصلية معا في اجلاء نحو 2500 مواطن ومواطنة خلال جائحة كورونا حيث وفرت لهم الإقامة المناسبة في الفنادق، كما تعاقدت مع أكبر المستشفيات في تركيا لتقديم الخدمات الصحية لهم.



وأشار القنصل العام بهذا الصدد الى قضية المواطن الكويتي أحمد الرشيدي الذي حددت المحكمة جلسته الأولى يوم الأربعاء القادم، موضحا ان هناك اهتماما كبيرا وتوجيهات مباشرة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر الصباح ومتابعة من نائب الوزير مجدي الظفيري وذلك منذ بداية وقوع الحادث المروري الذي نتج عنه وفاة شخص.



وأكد المحمد حضوره جلسة المحكمة والتي من المؤمل ان تكون ايجابية في الافراج عن المواطن المحتجز.