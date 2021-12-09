تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية سعد العبدالله التعاونية بمبلغ 179.874 ألف دينار، خلال زيارة وفد من بيت الزكاة مقر الجمعية وضم كلا من مدير إدارة تنمية الموارد نايف شايع الجيماز، ورئيس قسم خدمة الشركات عماد جاسم الزايد، ومحاسب قسم خدمة الشركات ناصر عارف الملا. وكان في استقبالهم رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية عبدالله هلال الشمري، ورئيس لجنة المشتريات محمد مزعل العنزي.

وقد شهدت الزيارة ترحيب مسؤولي جمعية سعد العبدالله التعاونية بوفد بيت الزكاة، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم بالدور البناء الذي يقوم به البيت في خدمة وتطبيق فريضة الزكاة بالمجتمع، ودوره الفعال في إحداث التنمية المجتمعية.

وأعرب الجيماز عن بالغ شكره وتقديره لجمعية سعد العبدالله على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه.